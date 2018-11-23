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У Южной Кореи нет «плана Б» на случай провала переговоров с КНДР

Политика

Дипломаты надеются на улучшение отношений с Северной Кореей

Сеул, 23 ноября 2018, 17:02 — REGNUM  Спецпосланник президента Республики Корея Чо Юн Дже рассказал, что у правительства нет запасного плана действий, если текущий переговорный процесс с КНДР завершится неудачей и ситуация вновь обострится. Соответствующее заявление он сделал в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap. Посол также подчеркнул, что между КНДР, Южной Кореей и США существует понимание необходимости продолжения переговоров о ядерном разоружении, несмотря на многочисленные сложности и разногласия.

Договорённости о денуклеаризации КНДР были достигнуты в июне в ходе встречи лидеров США и КНДР — Дональда Трампа и Ким Чен Ына, однако с тех пор добиться заметного прогресса не удалось, а переговоры практически застопорились. Впрочем, КНДР осознаёт все опасность отказа от процесса денуклеаризации и переговоров, так как это может привести к полномасштабной войне, поэтому взаимодействие между всеми сторонами продолжается.

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Зарубежная хроника
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