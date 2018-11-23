Депутат о бюджете Украины: «Страна под внешним управлением»

Киев, , 15:56 — REGNUM Бюджет Украины на 2019 год доказывает, что страна находится под внешним управлением. Об этом 23 ноября в кулуарах Рады заявил депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

По его словам, принятие бюджета «четко связано с требованиями МВФ».

«Это еще раз свидетельствует, что страна под внешним управлением, что страна не самостоятельна из-за действующего режима. Он вынужден бегать по миру собирать кредиты вместо того, чтобы внутри страны заниматься реальным сектором экономики и поднимать собственную промышленность, создавать рабочие места», — рассказал Бойко.

Он сообщил, что в документе заложили 36 млн долл на финансирование фонда Порошенко, которые пойдут на избирательную кампанию.

«Наиболее цинично то, что в бюджете 1 млрд грн заложили на фонд Петра Порошенко. Это можно сказать предвыборный фонд за счет бюджета страны, за счет пенсионеров и людей труда. Так он собирается финансировать свою предвыборную кампанию… Резко увеличили затраты на силовой блок. В первом чтении плюс 15 млрд (540 млн долл.), во втором — еще 3 млрд (108 млн долл.)… Это бюджет полицейского государства с бедным населением», — добавил Бойко.

При этом депутат считает, что фракция Оппозиционный блок перешла под контроль президента Порошенко.

«Вы посмотрите, кто голосовал за бюджет. Кстати, там было четыре раскольника из фракции Оппозиционный блок. Потом, когда поняли, что голосов хватает, они отозвали свои голоса. Это абсолютно понятная технология… Остатки Оппозиционного блока, которые остались под контролем Петра Порошенко, продолжают подголосовывать по разным вопросам. Их давно купили, когда появился единый кандидат от юга и востока, который мешает Петру Порошенко выйти во второй тур», — сказал Бойко.

По его словам, власть выделила 176 млн долл на подкуп депутатов-мажоритарщиков (прошли в Раду от избирательных округов).

«В целом, 4,9 млрд, которые были выделены в бюджете на локальные программы — это те средства, которые были разделены между мажоритарщиками. 35−40 млн дают на округ. За счет этого привлекают мажоритарщика к голосованию», — добавил Бойко.

Он назвал бюджет антисоциальным, поскольку в 2019 году произойдет урезание соцвыплат и льгот.

«Возникает вопрос: почему бюджет принимают ночью? Ночью лучше поделить, что-то украсть у людей и таким образом все это спрятать под покровом ночной темноты. Почему нельзя было принять его днем? Потому что бюджет абсолютно антисоциальный, антинародный, который ведет страну к бедности. Социальные выплаты увеличиваются на 5%, но официальный уровень инфляции 7,4%. Фактически идет уменьшение социальных выплат. Льготы, субсидии уменьшили на 15 млрд (540 млн долл.) по сравнению с прошлым бюджетом. При этом подняли стоимость газа. В этом году льгот не хватает. Люди вынуждены платить космические тарифы», — возмутился Бойко.

Напомним, ранее фракция Оппоблок заявила, что отозвала четыре голоса за проект государственного бюджета на 2019 год.

«В то же время все четыре депутата — Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин, Владимир Гусак и Юрий Мороко — заявили, что не голосовали за госбюджет, о чем написали соответствующие заявления в Секретариат Верховной Рады. Во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады 23 ноября спикер парламента Андрей Парубий заявил об этом», — говорится в заявлении «Оппоблока».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Рада во втором чтении приняла госбюджет на 2019 год. По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 миллиарда гривен (638 млн долл). При этом дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 миллиарда гривен (3,240 млрд долл). Доходы госбюджета на 2019 год запланированы в сумме 1,026 триллиона гривен (36,986 млрд долл), в том числе доходы общего фонда — 928,5 миллиарда гривен (33,471 млрд долл) и доходы специального фонда — 97,6 миллиарда гривен (3,518 млрд долл).

Расходы установлены в сумме 1,112 триллиона гривен (40,086 млрд долл). На оборону и безопасность заложено почти 212 миллиардов гривен (7,642 млрд долл). Из них почти 112 миллиардов гривен (4,037 млрд долл) будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен (1,088 млрд долл) — на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен (64,8 млн долл) — на жилье для военных.