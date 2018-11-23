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В синоде Константинопольского патриархата примет участие человек Порошенко

Политика

Президент Украины не уточнил какое положение в церковной иерархии занимает он и его посланник

Киев, 23 ноября 2018, 16:05 — REGNUM  В синоде Константинопольского патриархата, намеченном на 27−29 ноября, примет участие заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко, заявил президент Пётр Порошенко во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, сообщило 23 ноября издание «Украинская правда».

На запланированном синоде Константинопольского патриархата будет решаться вопрос о предоставлении томоса об автокефалии раскольничьей Украинской православной церкви:

«27−29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации едет в Стамбул Константинополя для того, чтобы принять участие в историческом синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса», — рассказал Порошенко.

Он также отметил, что в начале декабря 2018 года, после предоставления томоса, в Киеве состоится объединительный съезд «новой» украинской церкви.

Отметим, украинские власти впервые вмешиваются в дела церкви на международном уровне. Ранее аппарат президента Украины многократно рассылал указания органам местной власти, требуя обеспечить массовку на мероприятиях украинских раскольников.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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