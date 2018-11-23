Глава Индонезии высоко оценил единство жителей провинции Лампунг

Бандар-Лампунг, Индонезия, , 15:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил гармонию между религиозными группами, проживающими в провинции Лампунг, сообщает Antaranews.

«Я очень рад, что на встрече присутствуют представители различных религиозных общин. Это показывает единство провинции», — заявил президент в своем выступлении во время государственного визита в индонезийскую провинцию.

Глава государства также затронул тему региональных и президентских выборов. Джоко Видодо напомнил, что в ходе выборов важно не нарушить единство нации, добавив, что, выбирая регионального лидера, сообщество должно смотреть на послужной список, достижения и идеи кандидатов, а не на его религию или этнос.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Индонезии вместе с супругой прибыл с двухдневным рабочим визитом в провинцию Лампунг, расположенную на юге острова Суматра.

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