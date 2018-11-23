Пятница, 23 Ноября 2018 года
17:16:14 МСК

Тимошенко рассказала о «массовом и паническом бегстве» населения с Украины

Политика

Порядка 3,2 млн жителей Украины постоянно работают за границей, еще около 9 млн – сезонно

Киев, 23 ноября 2018, 15:48 — REGNUM  Число покидающих Украину граждан несет угрозу национальной безопасности страны — это «массовый и панический побег со своей земли», заявила 23 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее словам, порядка 3,2 млн жителей страны постоянно работают за границей, еще около 9 млн сезонно.

«Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли», — заявила Тимошенко, напомнив, что всего на Украине живут около 40 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Евростата, Украина в прошлом году значительно обогнала по количеству получений вида на жительство или разрешений на пребывание в Европейском союзе все прочие страны. Каждый пятый из 3,1 млн иностранцев, получивших такой статус, — гражданин Украины.

Читайте подробнее: Украинцы лидируют по числу бежавших в ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить