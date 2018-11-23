Тимошенко рассказала о «массовом и паническом бегстве» населения с Украины

Киев, , 15:48 — REGNUM Число покидающих Украину граждан несет угрозу национальной безопасности страны — это «массовый и панический побег со своей земли», заявила 23 ноября лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее словам, порядка 3,2 млн жителей страны постоянно работают за границей, еще около 9 млн — сезонно.

«Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли», — заявила Тимошенко, напомнив, что всего на Украине живут около 40 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Евростата, Украина в прошлом году значительно обогнала по количеству получений вида на жительство или разрешений на пребывание в Европейском союзе все прочие страны. Каждый пятый из 3,1 млн иностранцев, получивших такой статус, — гражданин Украины.

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