В Колумбии высоко оценили вклад посла Индонезии в двусторонние отношения

Богота, , 15:40 — REGNUM Колумбийский пресс-центр Gacetas de Colombia вручил награду «лучший член дипломатического корпуса в Колумбии» послу Индонезии Прийо Иванто, сообщает Antaranews.

«За заслуги по укреплению двусторонних отношений между Индонезией и Колумбией Gacetas de Colombia присудил награду послу Индонезии, как лучшему члену дипкорпуса», — говорится в пресс-релизе посольства Индонезии в Колумбии.

Директор пресс-центр Gacetas de Colombia Хосе Геймз Лопес заявил, что впервые организация вручила награду члену дипкорпуса в качестве доказательства высокой оценки деятельности индонезийского посла.

Издание отмечает, что при участии посла Индонезии Колумбия стала членом совета всемирных стран-производителей пальмового масла в 2018 году. Индонезия и Колумбия улучшили двусторонние отношения в сфере взаимного доверия, туризма и студенческих обменов.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия заинтересована в развитии отношений со странами Латинской Америки. Около 60% индонезийского экспорта, который поступает в этот континент, проходит через Панаму.

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