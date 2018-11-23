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Лавров поздравил Салеха со вступлением в должность президента Ирака

Политика

Встреча состоялась в рамках двухдневного визита Сергея Лаврова в Италию

Рим, 23 ноября 2018, 15:31 — REGNUM  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с новоизбранным президентом Ирака Бархамом Салехом в Риме поздравил его со вступлением в должность главы государства, сообщает 23 ноября пресс-служба МИД России.

«Хотел бы передать наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и еще раз от себя лично поздравить вас со вступлением в должность президента», — сказал Лавров, добавив, что в Москве очень рады, что этот процесс прошел успешно в «отличие от некоторых других стран».

Напомним, встреча состоялась в рамках двухдневного визита Сергея Лаврова в Италию. Российский министр иностранных дел сегодня, 23 ноября, встретился с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези. Глава МИД РФ также встретится со спецпосланником ООН по Сирии и своими коллегами из Ирана и Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров встретился в Риме с главой итальянского правительства

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Внешняя политика России
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