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В Кремле обозначили дату большой пресс-конференции Путина

Политика

Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента РФ начал приём заявок журналистов на участие в мероприятии

Москва, 23 ноября 2018, 15:30 — REGNUM  Место проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 20 декабря, пока неизвестно. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба Кремля.

«20 декабря 2018 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента РФ начал приём заявок журналистов на участие в мероприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на расширенном заседании президиума Госсовета РФ в Крыму президент России Владимир Путин заявил, что результаты выполнения национальных проектов граждане России должны ощутить на себе.

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