Киев, , 15:52 — REGNUM Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на Украину пяти российских книг, сообщило 23 ноября информационное агентство УНН.

«Признаки пропаганды государства-агрессора, ее имперских геополитических доктрин» содержатся, в частности, в «Большой энциклопедии ножей мира» Дмитрия Силлова и в книге «Оружие. Большой иллюстрированный гид» Андрея Мерникова.

В первой книге цензорам не понравились слова о любви «русского человека к боевому ножу», а также характеристика одного из ножей как оружия, разработанного «русским человеком для эксплуатации русскими людьми».

В нацсовете отметили, что ножи, показанные в книге, используют силы, «захватившие Крым» и ведущие «необъявленную войну в Донбассе». Во второй книге показано оружие с запрещённой на Украине коммунистической символикой.

В оформлении ещё одной запрещённой на Украине «Книге о вкусной и веганской пище» использована гвардейская лента, а в путеводителях по Гоа и Барселоне «прославляется русский мир», сказано в сообщении.

Заместитель председателя нацсовета Богдан Червак, возглавляющий также преступную группировку ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Украина усиливает контроль над специализированной российской литературой, чтобы на территорию страны под видом энциклопедий не попала «пропагандистская литература государства-агрессора».

Напомним, ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ряд российских книг, включая женские романы. Украинские чиновники озвучили максимально расплывчатые формулировки о «навязывании идей русского мира» и о наличии «обидных высказываний в адрес украинцев в стиле российской пропаганды».

Читайте также: Украина запретила ещё пять российских книг

Отметим, ранее популярный украинский блогер Анатолий Шарий направил в нацсовет жалобу на один из украинских телеканалов, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. В эфире этого телеканала звучали откровенные оскорбления в адрес русских, и блогер попросил проверить высказывания на предмет разжигания межнациональной розни. Чиновники нацсовета отклонили просьбу сославшись на невозможность посмотреть эфир указанного телеканала.

Напомним, вскоре после государственного переворота, пятилетие которого Украина отпраздновала 21 ноября, в Крыму прошёл референдум по вопросу воссоединения с Россией. Эту идею поддержало свыше 90% жителей полуострова.

7 апреля 2014 года узурпировавший власть спикер Верховной рады Александр Турчинов объявил о начале так называемой «антитеррористической операции», то есть карательной операции против жителей Донбасса, не признавших насильственной смены власти в Киеве.