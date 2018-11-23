Южный военный округ получил шесть ударных вертолетов Ка-52

Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM Шесть единиц ударных вертолётов Ка-52 доставили в Ростовскую область и Краснодарский край. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Аллигаторы» в разобранном виде прибыли прямо с завода-изготовителя. В ближайшее время сборка боевых машин будет завершена. Перед поступлением техники лётный и инженерно-технический состав частей прошел переобучение.

ИА REGNUM напоминает, что по опыту военной операции в Сирии российские военные заказали глубокую модернизацию Ка-52. Двухлетние опытно-конструкторские работы должны превратить вертолёты в фактически новую боевую машину с беспрецедентными боевыми качествами.

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