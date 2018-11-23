И. о. мэра Ярославля Владимир Волков перевозит в город свою команду

Ярославль, , 15:34 — REGNUM Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков постепенно привлекает к работе в городе своих соратников из Подмосковья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К настоящему моменту известно уже о троих таких специалистах. Так, новым генеральным директором АО «Вознесенский», принадлежащего городу, назначена Мария Ярагина. «Вознесенскому» принадлежит здание бывших Вознесенских казарм в центре города, спортивные сооружения и концертный зал.

Ярагина работала вместе с Владимиром Волковым в Переславле, в частности, была замдиректора МУК «Дом культуры», представляясь «доверенным лицом» Владимира Волкова. Одновременно она является бизнесменом — директором и совладельцем зарегистрированного в Люберцах ООО «ТАТ-СТРОЙ». Основным видом экономической деятельности компании является «оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием». Также она владеет долей в люберецком ООО «Профмакс-Л». В 2016 году портал «Выбор Подмосковья» называл ее «управляющей торгового центра» «Профмакс-Л».

По данным ИА REGNUM, совет директоров АО «Вознесенский» не согласовывал Ярагиной совмещение руководства городским предприятием и частной компанией.

Также советником мэра Ярославля назначен еще один люберецко-переславский специалист — Алексей Беляков. Во время работы Волкова главой городского поселения Красково Беляков трудился в МКУ «Развитие Краскова», а также был депутатом местного совета. После переезда Волкова в Переславль, Беляков стал его советником там. В Переславле Алексей Беляков взаимодействовал с местным бизнес-сообществом.

Также советником мэра Ярославля стал и Александр Асриянц, работавший в аналогичной должности в Переславле. До недавнего времени Асриянц был индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Москве. В октябре ИП было закрыто. Асриянца считают наиболее вероятным кандидатом на должность недавно созданной должности заместителя мэра Ярославля по правовым вопросам. В Ярославле он уже активно занимается вопросами создания платного парковочного пространства.

По данным ИА REGNUM, в ближайшее время в Ярославль переберутся еще несколько подмосковных специалистов, пока еще работающих в Переславле, например, начальник управления муниципальной собственности Переславля-Залесского Евгений Кузнецов.

Ожидается, что назначения начнутся после официального избрания Волкова мэром Ярославля 5 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Волков зарегистрировался как кандидат на пост мэра Ярославля