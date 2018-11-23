Исламский банк развития и Саудовский фонд дадут Киргизии $50 млн в кредит

Бишкек, , 15:16 — REGNUM Саудовский фонд развития намерен выделить кредит в размере $30 млн (1,97 млрд рублей) правительству Киргизии. Еще один займ в $20 млн (1,31 млрд рублей) сроком на 30 лет планирует предоставить Исламский банк развития, пишет «Knews».

Также стало известно о том, что в ходе встречи представителей банка с руководством госагентства архитектуры и строительства Киргизии, киргизской стороне удалось договориться о снижении первоначально предложенной ставки по кредиту с 1% до 0,75%.

Отмечается, что эти деньги будут потрачены в течение последующих четырех с половиной лет на развитие системы питьевого водоснабжения в 61 селе в Баткенской области и в 30 селах в Таласской области Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что согласно данным института омбудсмена Киргизии, около 1 миллиона жителей республики (каждый шестой киргизстанец) не имеют достаточного доступа к чистой питьевой воде.

Отметим, несмотря на то, что Киргизия является одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами стран Туркестанского региона, только 33% сел в республике получают питьевую воду круглосуточно, 13% получают ее по 4 — 12 часов в сутки, а в 22% населенных пунктов чистой воды нет вообще.