Президент Эквадора потребовал отставки правительства

Кито, , 15:30 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено потребовал отставки всего кабинета министров, передает телеканал TeleSur.

Официальное сообщение об этом было опубликовано министерством связи Эквадора 22 ноября. В тексте указано, что президент намерен «провести оценку в течение последних недель 2018 года, о которой проинформирует общественность».

В отставку уже подали министр экономики и финансов Ричард Мартинес, министр образования Фандер Фалькони и государственный секретарь по вопросам связи Андрес Мичелена.

Это второй случай, когда Морено требует отставки своих министров. После последней проверки были заменены несколько членов совета министров.

С момента инаугурации Ленина Морено в мае 2017 года в Эквадоре были заменены 60% членов правительства, включая министров, советников и государственных секретарей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Морено намерен также заменить посла Эквадора в Великобритании. Напомним, в посольстве Эквадора в Лондоне уже шесть лет проживает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Читайте также: Президент Эквадора собрался сменить посла в Лондоне