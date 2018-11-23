Берлин развязывает руки Варшаве на Украине

Станислав Стремидловский, , 14:56 — REGNUM

Авторитетная варшавская газета Rzeczpospolita предупреждает: «У немцев есть готовый план для иммигрантов из Украины». Дело в том, что министерство внутренних дел Германии подготовило законопроект, который 19 декабря правительство должно рассмотреть и, скорее всего, одобрит. Он облегчает наем на работу работников из стран, не входящих в Европейский союз. Предполагается, что они смогут работать в Германии по контракту сроком до 5 лет (вместо 6 месяцев), снимаются ограничения (до сих пор мигрантов брали туда, где наблюдался самый большой дефицит кадров) и дает возможность легально приобрести дополнительную квалификацию.

Для Польши это новость не самая хорошая. На днях эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили свои прогнозы. Из 34 обследованных ими стран в этом году Польша вырывается на позицию второй быстрорастущей экономики после Ирландии. Но вскоре ее показатели начнут резко падать, в 2030—2060 годах экономический рост в стране на Висле будет самым медленным. Нескоро, конечно, но факт есть факт. Как отмечают эксперты ОСЭР, самой большой проблемой для Польши станет состояние рынка труда, связанное с демографией. Что касается действий Берлина, то с ними польская экономика столкнется раньше. В комментариях изданию руководитель агентства занятости, специализирующегося на привлечении украинцев на работу в Польше, Кшиштоф Инглот говорит следующее: «Если Германия смягчит правила, касающиеся иммигрантов из-за пределов ЕС, мы столкнемся с быстрым оттоком квалифицированных рабочих из Украины, в том числе строителей, водителей и сварщиков». Это подтверждает и его коллега Мариан Пшежджецкий, по словам которого немецкие рекрутеры уже начали привлекать к работе потенциальных кандидатов-украинцев на работу в Германию.

О потенциальном оттоке дешевой трудовой силы с Украины, которую многие польские аналитики считают на сегодня одним из важнейших факторов роста польской экономики, говорят уже несколько месяцев. Встревожены польские предприниматели, что благодаря украинским специалистам, вполне хорошо обученным и квалифицированным, неприхотливым и жадным до работы смогли заработать много злотых. Встревожены местные органы власти, которые рассчитывали, что украинцы смогут заткнуть дыры в тех же медицинских учреждениях, где не хватает медсестер и обслуживающего персонала. Хотя сами гастарбайтеры из страны на Днепре и Збруче наверняка испытывают приятное волнение от открывающихся перед ними перспектив — как говорят в их среде, в Германии платят лучше. Правда, вряд ли это порадует Киев и украинские регионы, где в последние годы стала ощущаться страшная нехватка трудовой силы. Но что до этого немцам, которые получают сейчас возможность укрепить свою экономику, а заодно сыграть в игру, что вела Варшава все это время, выдавая трудовых мигрантов с востока за беженцев и на этом основании отказываясь принимать выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока.

А вместе с тем Берлин вносит серьезные коррективы не только в бизнес-планы польского и украинского правительств, но и создает потенциал для кардинальных геополитических перемен на линии Варшава — Киев. Пришедшая к власти в 2015 году польская партия «Право и Справедливость» (PiS) сохранила фундаментальные основы предыдущей украинской политики «пронемецкого» кабинета «Гражданской платформы» (РО) с некоторыми косметическими изменениями. Ради приобретения голосов патриотического и националистического электората и поддержания имиджа отстаивающей польскую гордость партии «Право и Справедливость» заявила Киеву, что «с Бандерой он в ЕС не войдет». Но в целом PiS устраивала ситуацию, когда дела на Украине шли ни шатко, ни валко, следствием чего стала переориентация потоков украинских гастарбайтеров с России в Польшу. По большому счету, Варшава всеми силами упиралась от попыток втащить ее на Украину, заниматься ею серьезно, брать на себя ответственность за состояние дел в этой стране, что предыдущие годы делала Москва. При этом представители правящей польской партии на всех уровнях заявляли, как они заинтересованы в Украине сильной и — особенно — русофобской, поскольку только такая Украина спасет их от «агрессивной» и «злой» России.

Сейчас такому сонному состоянию может наступить конец. И произойдет это уже скоро, в 2019 году. О первом, исходе украинской трудовой силы из Польши в Германию, мы уже сказали. Второе связано с окончанием строительства газопровода «Северный поток — 2», который, безусловно, развяжет руки, но не только Москве, но и Берлину. А также Варшаве. Ей придется «проснуться» и начать разрабатывать новые планы, реализовывать их, ища партнеров, кооперироваться с теми, с кем совсем не хочется кооперироваться. Даже если США, как замечает американский портал American Thinker, ради «устранения иранской угрозы» в ближайшее время заключат «большую геополитическую сделку с Россией (что означало бы установление реального мира на Украине и уточнение восточных границ НАТО)», это будет соглашение лишь между Вашингтоном и Москвой, в котором обе стороны не будут учитывать польские интересы. А если такая «сделка» по Украине состоится между Германией и России, то Польше придется туго. И что собирается предпринять Варшава?

Пока, отмечает обозреватель польского журнала Do Rzeczy Петра Семка, хотя «в какой-то степени Украина меняется, становится динамичным и демократическим государством, проблема в том, что там есть олигархия, которая все еще оказывает огромное влияние на форму государства. Будущие президентские выборы — через пять месяцев — покажут, будет ли тенденция в направлении независимости продолжена. Среди всех кандидатов Петр Порошенко является самым надежным гарантом дальнейшей антироссийской политики». Но если Порошенко не переизберется, воспользуемся логикой автора высказывания, следующий любой президент Украины начнет ее разворачивать, что способно поставить под угрозу детерминанты, которыми ныне руководствуется Варшава. Более того, даже стать фактором уже внутренней польской политики в условиях, когда в мае следующего года в стране состоятся выборы в Европейский парламент, а в октябре-ноябре — в сейм Польши.

Фактически «Праву и Справедливости» уже сейчас следовало бы инициировать обсуждение контуров новой стратегии на Востоке. Однако Варшава пока молчит.