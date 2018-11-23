МИД КНР призвал Исламабад не допускать нападений на китайских дипломатов

Пекин, , 14:39 — REGNUM Глава МИД КНР Ван И был шокирован нападением на консульство его страны в пакистанском городе Карачи, заявил 23 ноября дипломат, призвав Исламабад принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, сообщает британское агентство Reuters.

Ван И решительным образом осудил нападение на представительство КНР в исламской республике во время переговоров со своими пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Напомним, в нападении на консульство Китая в Карачи принимали участие трое террористов-смертников. Их удалось остановить до того, как они смогли проникнуть в здание консульства. В результате нападения погибли пятеро человек. Ответственность на себя взяли местные сепаратисты.