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На пост мэра Ярославля заявились еще четверо

Политика

Кандидатов уже 8

На пост мэра Ярославля заявились еще четверо
Мэр Ярославля

Ярославль, 23 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  23 ноября на пост мэра Ярославля заявились еще четверо кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Документы принесли депутат муниципалитета и директор ООО «Велокафе» Юлия Миронова, замначальника Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Владлен Кислов, гендиректор ООО «Спецпроектстрой» Владислав Крайнов и безработный Сергей Балабаев, в прошлом — депутат областной думы и муниципалитета Ярославля.

Ранее документы принесли и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, журналисты Александр Симон и Данила Бедяев, а также представитель «Справедливой России» Александр Бокарев.

Прием документов завершится завтра, муниципалитет изберет мэра 5 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы мэра Ярославля: кандидаты должны иметь фамилию Волков и имя Владимир

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