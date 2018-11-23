Песков ответил на информацию о хищениях при строительстве резиденции Путина

Москва, , 14:12 — REGNUM Задержания по делу о хищениях при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарёво действительно были, как и осуждённые по этому вопросу. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посоветовав журналистам за более подробной информацией все-таки обращаться в правоохранительные органы, а не в администрацию президента РФ.

Читайте также: Резиденцию для президента РФ строила фирма с «театральным» уклоном

Официальный представитель Кремля также отметил, что упоминать в этой связи о хищениях «при строительстве дачи Путина» абсолютно некорректно.

«У Путина нет дачи. Главное, что сворованы государственные деньги», — приводит Интерфакс слова Пескова.

Также в сюжете: В Петербурге идут обыски по делу о резиденции «Ново-Огарево» — СМИ

Как сообщало ИА, уголовное дело о хищении при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарёво было возбуждено в марте 2017 года. Главным фигурантом дела является глава ФГУП ФСО «Атэкс», петербуржец Андрей Каминов. Кроме Каминова, по результатам оперативно-следственных мероприятий, которые вели сотрудники ФСБ России и ФСО России, были задержаны его бывший первый заместитель Станислав Кюнер, а также несколько петербургских предпринимателей, субподрядчиков ФГУП «Атэкс» Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Сергей Перевалов и Александр Родионов. Предварительно установленный ущерб от действий злоумышленников составил не менее 225 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР назвал ущерб от действий фигурантов по делу ФГУП ФСО «Атэкс»