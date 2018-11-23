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В Кремле сообщили, с кем встретится Путин после заседания Госсовета

Политика

Ранее стало известно, что президент РФ проведёт расширенное заседание президиума Госсовета в Ялте

Ялта, Крым, 23 ноября 2018, 14:10 — REGNUM  После заседания президиума Госсовета РФ по исполнению майского указа с губернаторами президент России Владимир Путин проведет в Крыму несколько встреч с членами правительства и администрации главы государства. Об этом 23 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент, наверняка, задержится здесь, проведет здесь целую серию встреч с членами правительства, с вице-премьерами, и с руководством администрации президента», — отметил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Госсовета России в Ялте. Отмечается, что заседание будет проходить в новом формате — глава государства проведет неформальный диалог с главами регионов России.

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