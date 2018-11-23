Треть на долги, миллиард – Порошенко: Верховная рада приняла бюджет Украины

Киев, , 13:59 — REGNUM В ночь с четверга на пятницу, 23 ноября, Верховная рада утвердила бюджет Украины на 2019 год. «За» проголосовали 240 депутатов из 450. Доходы бюджета должны составить 1,026 трлн гривен (около 2,4 трлн рублей, чуть больше бюджета Москвы), расходы — 1,112 трлн гривен, дефицит бюджета — 86 млрд гривен.

У нового бюджета есть три интересные особенности. Во-первых, его, как это бывает почти всегда, принимали ночью. Во-вторых, более чем треть расходов бюджета уйдут на погашение долгов (а в основном — процентов по долгам). В-третьих, Верховная рада в бюджете на год выборов не ограничилась традиционным косвенным подкупом депутатов через «средства на округа», но и прямо выделила миллиард гривен на новосозданный фонд президента Порошенко.

О том, почему украинские депутаты так любят принимать бюджеты и конституции по ночам, написано очень много. Националисты из объединения «Свобода» в ночь голосования к тому же заявляли, что в зале чувствуется запах перегара, а бюджет будет принимать пьяный парламент — «как всегда». Общий тезис наблюдателей состоит в том, что для принятия основополагающих документов украинские парламентарии должны ввести себя в измененное состояние сознания. Иначе у них не получается.

На «погашение и обслуживание» долгов Украины (в основном, конечно, на обслуживание) в 2019 году потратят 417 млрд гривен, то есть 37% бюджета. Это не значит, что долгов станет на 417 млрд гривен меньше: значительная часть суммы уйдет на выплату процентов, а в 2019 году планируется брать и новые долги. Треть бюджета на долги — таково реальное экономическое воплощение «экономики майдана».

На работу в своих округах депутаты получат в пять раз больше денег, чем годом ранее — 5 млрд гривен. Но это — на весь парламент, а один только фонд Петра Порошенко, созданный за две недели до принятия бюджета, получил миллиард. Который действующий президент успешно потратит на собственную предвыборную кампанию.

Народ Украины получит от бюджета куда меньше, чем слуги народа. Минимальная пенсия будет повышена, но только с декабря следующего года и только до 2027 гривен (4800 рублей). Объемы субсидий на коммунальные услуги не просто не выросли (хотя цены на ЖКХ быстро растут) — они сокращены. Целый ряд пособий заморожен.

Зато на «безопасность и оборону» выделено аж 212 млрд гривен — значительное больше, чем на пенсии (167 млрд). Но и эти средства не пройдут мимо Петра Порошенко и его товарищей, потому что именно они и являются собственниками предприятий, выполняющих государственные военные заказы.

А чтобы граждане страны поменьше обращали внимание на все эти детали, одновременно с бюджетом депутаты утвердили и поправки в Конституцию о «необратимости европейского и евроатлантического курса Украины». Никаких последствий у этих поправок не будет, зато по телевизору можно будет обсудить российскую агрессию и близость НАТО, а не сокращение субсидий и миллиард для президента.

Вогнать страну в долговую кабалу и треть бюджета отдавать по долгам, а все остальное, не повышая ни пенсий, ни субсидий, выделять на собственные военные заказы и собственные предвыборные фонды — так устроена экономика майданной Украины.