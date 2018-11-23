В 2019 году Украина отдаст кредиторам более $15 млрд

Киев, , 13:55 — REGNUM В 2019 году Украина потратит на возврат долгов более $15 млрд, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время брифинга, сообщило 23 ноября информационное агентство УНН.

«В 2019 году почти 418 млрд грн будет составлять обслуживание и возврат и внешних, и внутренних долгов», — отметила министр.

Маркарова также подчеркнула, что Украине крайне важно и далее сотрудничать с МВФ.

Напомним, политолог Руслан Бортник уверен, что МВФ и другие кредиторы стимулируют Украину брать в долг, чтобы любое её правительство было зависимо от стран Запада.

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