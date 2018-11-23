Гройсман обвинил СНБО в том, что на армию выделили менее 3% ВВП

Киев, , 13:53 — REGNUM Закон «О государственном бюджете Украины» на 2019 год предусматривает выделение на нужды министерства обороны менее 3% от внутреннего валового продукта. Это нарушает закон «О национальной безопасности и обороне», который обязывает направлять на армию не менее 3% ВВП. Об этом 23 ноября заявила депутат от фракции «Радикальная партия» Оксана Корчинская во время «Часа вопросов к правительству».

«Как мы сможем переоснастить нашу армию и помочь фронту, если по закону «О национальной безопасности и обороне» на оборону мы должны были выделить в бюджете не менее 3% ВВП. Бюджет Украины на 2019 год нарушает, у нас меньше 3% на оборонный комплекс», — сказала Корчинская, обращаясь к премьер-министру Владимиру Гройсману.

В свою очередь премьер Гройсман отметил, что распределением средств на сектор безопасности и обороны занимается Совет национальной безопасности и обороны Украины (возглавляет секретарь Александр Турчинов).

«В соответствии с национальным законодательством в этом году в принятом бюджете на безопасность и оборону предусмотрено 5,38% ВВП. Это общая цифра. Что касается перераспределения внутри, то согласно национальному законодательству правительство не делает это распределение. Распределение делает Ссвет национальной безопасности и обороны. Так произошло и в этот раз. Но общей суммы достаточно. Мы постоянно работаем над тем, чтобы находить резервы для увеличения финансирования вооруженных сил Украины в части материально-технического обеспечения и перевооружения», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 ноября Рада приняла бюджет на 2019 год. Согласно документу, на оборону и безопасность заложено почти 212 миллиардов гривен (7,642 млрд долл). Из них почти 112 миллиардов гривен (4,037 млрд долл) будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен (1,088 млрд долл) — на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен (64,8 млн долл) — на жилье для военных.

Напомним, в 2018 году расходы по линии министерства обороны, по сравнению с 2017-м, выросли почти на 25% и составили более 86 млрд грн (3,096 млрд долл). На обеспечение деятельности ВСУ и подготовку войск в бюджете-2018 было заложено почти 60 млрд грн (2,162 млрд долл), из них на зарплаты военным — 30 млрд грн (1,081 млрд долл).