Большинство новобранцев Кабардино-Балкарии будут служить в Росгвардии

Нальчик, , 13:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на службу в армию осенью 2018 года будут призваны 400 новобранцев. Из них 40% будут исполнять свой гражданский долг в войсках Росгвардии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Попасть на службу в Росгвардию непросто — отбираются лучшие. В отборе участвует группа офицеров из управления Росгвардии по КБР, в том числе специалист по учету и комплектованию личного состава, медицинский работник и психолог-полиграфолог. Задача медиков и психологов — не допустить попадания на службу призывников с различными заболеваниями и отклонениями, в том числе нарушениями нервной системы, склонных к суициду, агрессии, наркотикам,

По словам начальника отдела комплектования и учёта личного состава управления Алима Ахохова, к службе в войсках национальной гвардии не допускаются лица даже со снятой судимостью.

Как отметили в военкомате, география службы новобранцев из республики весьма обширна. Более 120 человек уже отправлены служить в Краснодарский край, Московскую, Ростовскую, Нижегородскую и Свердловскую области. Воинский долг призывникам из Кабардино-Балкарии придется исполнять в Крыму, Хабаровске, в Сибири.

До 1 декабря в эти регионы отправятся еще 42 новобранца. Об этом сообщил начальник отдела призыва регионального военного комиссариата Тимур Макоев.

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Напомним, осенью 2017 года из Кабардино-Балкарии на службу в армию ушли 460 новобранцев. Большинство представителей Кабардино-Балкарии также исполняли свой гражданский долг в войсках Росгвардии.

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