«Вступление Украины в НАТО разорит экономику» — «Оппоблок»

Киев, , 13:46 — REGNUM Украинская политсила «Оппозиционный блок» выступает против изменений Конституции, предусматривающих движение Украины в НАТО и Европейский Союз. Об этом в кулуарах Рады заявил депутат, председатель фракции Оппоблок Вадим Новинский.

Он призвал Киев провести всеукраинский референдум по вступлению в НАТО.

«Опросы общественного мнения показывают, что общество разделено практически поровну по вопросу вступления в НАТО. И это без учета мнения Донбасса. Перед тем, как их выносить на обсуждение, необходимо реинтегрировать территории. После этого можно провести референдум. И только по его результатам принимать решение. Без учета мнения украинцев к рассмотрению этого вопроса подходить нельзя», — считает Новинский.

Депутат напомнил, что сегодня НАТО и ЕС не примут Украину, поскольку страна имеет территориальный конфликт с Россией.

«Сегодня Украину в НАТО никто не ждет. Об этом неоднократно заявляли высшие должностные лица этой организации. Также нас никто не ждет и в Евросоюзе… Все это — лишь предвыборная кампания Петра Порошенко», — пояснил Новинский.

При этом он считает, что если Украина вступит в НАТО, то конфликт на Донбассе будет заморожен навсегда. «В таком случае будет невозможно решить вопрос реинтеграции украинских территорий», — прогнозирует Новинский.

По его словам, курс Украины в НАТО станет вызовом для украинской экономики. «Порошенко говорит, что украинскую армию необходимо переоснастить по стандартам НАТО. А где закупать вооружение? Сколько денег нужно потратить из бюджета? И что будут делать наши предприятия оборонно-промышленного комплекса? Сколько еще рабочих мест нужно будет сократить, чтобы перейти на стандарты НАТО?» — задался вопросом Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что якобы агрессия России против Украины стала возможной благодаря внеблоковому статусу украинского государства.

«Тогдашняя власть не говорила о своей позиции относительно НАТО одним голосом, и мы упустили шанс обезопасить себя, к сожалению, от российской агрессии», — подчеркнул глава государства… Друзья, я глубоко убежден, что будь мы членом Альянса, Россия бы никогда не решилась аннексировать Крым, никогда не решилась вторгнуться на Донбасс. И замечу, наконец, что агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость», — сказал Порошенко в своем обращении к Раде.

Он сообщил, что Киев ни у кого не будет спрашивать разрешения на вступление в НАТО и ЕС.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем месседж и Москве: мы расстаемся окончательно и бесповоротно. У России как страны-агрессора нет и не будет вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. Еще раз подчеркиваю: спрашивать разрешения мы ни у кого не будем. Это суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем», — добавил Порошенко.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на вступление Украины в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержали 311 депутатов. До этого Конституционный суд большинством голосов признал изменения, предлагаемые Порошенко, соответствующими основному закону страны.