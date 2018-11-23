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Песков пояснил полёты боевых вертолётов над Кремлём

Политика

«В этом нет ничего экстраординарного»

Москва, 23 ноября 2018, 13:46 — REGNUM  Боевые вертолёты осуществляли полёты над зданием резиденции президента РФ в рамках учений. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что «в этом нет ничего экстраординарного».

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«Кремль — это действующая резиденция главы государства, хотя большая ее часть открыта для публики, но все-таки это режимный объект. Поэтому проведение подобных учений вполне нормальная практика», — пояснил официальный представитель Кремля.

За более точной информацией Дмитрий Песков посоветовал обратится в Федеральную службу безопасности, которая и проводила учения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в интернете появилась видеозапись полёта вертолётов над Кремлем. Две винтокрылые машины были замечены в районе Кремля сначала в 11:05 мск, и еще две — позднее. Первые два произвели посадку на территории Кремля.

В Федеральной службе охраны пояснили, что ничего необычного не происходило, «проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения».

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Военные учения
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