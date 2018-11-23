Иран без SWIFT: «На подрыв системы мир отвечает интересом к золоту»

Москва, , 13:46 — REGNUM Отключение Ирана от системы SWIFT является сигналом к тому, что аналогичные меры Вашингтоном готовятся и в отношении других, более экономически значимых азиатских государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя возможность отключения России от международной межбанковской системы вслед за Ираном.

«Я думаю, что отключение Ирана от системы SWIFT является сигналом для целого ряда правительств в Евразии. В частности, это сигнал для российских властей, для китайских властей, для властей Индии и даже Европейского Союза. Это ставит вопрос о том, что не может больше существовать система расчётов, основанная на неком доверии к американскому государству. И вообще как бы то ни было контролируемая Соединёнными Штатами», — заявил Колташов.

Это недоверие возрастало на протяжении последних нескольких лет и кульминационно выразилось в 2018 году. И выразилось оно, прежде всего, в росте золотого запаса, отметил экономист.

«Если посмотреть на золотой запас центральных банков, в том числе и в России, то он очень сильно увеличился. В России он достиг 2036,3 тонн. Россия занимает пятую позицию, на шестой идёт Китай, отставая чуть меньше, чем на 200 тонн золота. Турция также в первой десятке, а это тоже страна, которая может быть отключена от системы SWIFT. Я думаю, в Анкаре сейчас встревожены тем, что Иран подвергся такого рода санкциям. Противоречия нарастают не только между США и Китаем или Россией, но вообще у всей группы стран Евразии, вырвавшихся вперёд достаточно далеко или занимавших хорошие позиции на мировом рынке», — пояснил эксперт.

Сейчас становится актуален вопрос, на какой основе строить международные расчёты в будущем. Немаловажно, что отключение Ирана от SWIFT создаёт и дополнительные трудности для Евросоюза. До тех пор мировая экономика будет оставаться в подвешенном состоянии: будет возрастать общее недовольство политикой Вашингтона при возрастающем моральном давлении на Соединённые Штаты в виде наращивания золотых запасов.

«Наблюдается всплеск интереса к золоту. Хотя сторонники доллара и американского контроля над международной финансовой системой говорят, что это архаика и прошлое, но и сам конфликт, который Соединённые Штаты создают сейчас с Евразией, также архаичен по своей сути. Такие же конфликты были и в XIX, XVIII веке. Они были, в принципе, такие же. А золото, как ответ на эти американские меры, которые уже перешли все границы, является инструментом недоверия», — пояснил Колташов.

«Когда в мире устанавливается режим взаимного недоверия, то для доллара это в перспективе плохо. И, безусловно, придётся им платить и за нынешние санкции, и отключение Ирана от SWIFT, за новые санкции против Ирана», — добавил он.

Колташов обратил внимание на то, что Иран оказался подготовлен к новому пакету ограничений, заключив соглашения о новых транспортных маршрутах с Россией — буквально за месяц до отключения. Между тем, опираться притягательный образ проамериканского вектора развития США становится всё труднее: ни Украина, ни страны Прибалтики никак не могут его подкрепить примером.

«Никто не собирается сдаваться Соединённым Штатам. В отличие от ситуации в Бразилии, где американцам удалось сыграть против местных элит Дилмы Руссефф (бывший президент Бразилии), в Евразии так, скорее всего, получаться не будет. Ни Иран не сдастся, ни Россия, ни Китай», — считает экономист.

Если же говорить о краткосрочных последствиях отключения России от SWIFT, то катастрофы определённо не последует, уверен Колташов.

«Система не будет выведена из работоспособности, она достаточно автономна и автономно контролируется Центральным банком. А вот последствия геополитические будут огромными. Поэтому американцы лишь тестируют на Иране возможность отключения от системы SWIFT. У них на очереди более крупные страны, более сильно интегрированные в международную экономику», — заключил он.