Челябинск, , 13:44 — REGNUM В Челябинске заочно арестован бывший вице-губернатор Александр Уфимцев. Такое решение принял Центральный районный суд, сообщили журналистам в суде.

Также ранее экс-чиновник был объявлен в розыск. По некоторым данным, он находится за рубежом. Адвокат Уфимцева высказывался против заочного ареста, заявляя, что его подзащитный находится на лечении и скоро вернётся. Но следствие настояло именно на этой мере пресечения.

По информации представителей СКР, в районе озера Увильды планировалось построить детский лагерь. Но появились коттеджи. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Долгое время оно оставалось бесфигурантным. Сейчас по делу проходят несколько бывших чиновников. Как пишет издание 74.ru, показания на Уфимцева дали некоторые фигуранты дела. Впрочем, его адвокат не считает имеющиеся у следствия данные допустимым доказательством и заявляет. что никаких сделок с землёй он не проводил, а решения были приняты другими людьми.

Отметим, также под уголовным преследованием оказался глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин, который, как отмечают следователи, дал добро на строительство в охранной зоне озера Увильды десяти капитальных объектов. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

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