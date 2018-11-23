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Новый мэр Великого Новгорода освободил место депутата в областной думе

Политика

Сергей Бусурин является депутатом-одномандатником в региональном парламенте

Великий Новгород, 23 ноября 2018, 13:43 — REGNUM  В связи с избранием депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина мэром Великого Новгорода в сентябре 2019 года будут объявлены довыборы в региональный парламент по одномандатному округу №1. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Бусурин заявил в эфире программы «Соседи» на Новгородском областном телевидении.

Одномандатный избирательный округ №1, по которому Сергей Бусурин был избран депутатом Новгородской областной думы в 2016 году, включает в себя Солецкий, Шимский, Батецкий районы и часть Новгородского района.

Сергей Бусурин сложит полномочия депутата регионального парламента в ближайшее время. В должность мэра Великого Новгорода он вступит 3 декабря 2018 года.

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Напомним, в Новгородской областной думе Сергей Бусурин возглавляет фракцию партии «Единая Россия». Он также является председателем комитета областной думы по законодательству и местному самоуправлению и возглавляет комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по социальной политике.

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