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Инцидент с Ил-20 в Сирии может повториться — представитель госдепа США

Политика

Представитель госсекретаря США призвал Россию проявить максимальную осторожность в вопросе, связанном с оснащением сирийской армии современными системами ПВО

Москва, 23 ноября 2018, 13:32 — REGNUM  Представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джефф заявил, что в связи с поставкой Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 сирийские военные с большой долей вероятности будут осуществлять ошибки наподобие той, в результате которой был сбит самолет Ил-20 ВКС РФ. Об этом сообщает 23 ноября РИА Новости.

«Поставки С-300 приведут к тому, что у сирийских военных будет еще больше возможностей совершать подобные ошибки в будущем», — цитирует агентство слова Джеффа.

Также представитель госсекретаря США призвал Россию проявить максимальную осторожность в вопросе, связанном с оснащением сирийской армии современными системами ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики израильских СМИ отметили, что боевая авиация еврейского государства не может в настоящее время свободно наносить удары по территории Сирии, поскольку ее защищает «зонтик» поставленных Россией зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

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