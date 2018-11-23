Мэрии Великого Новгорода новый градоначальник пообещал кадровый аудит

Великий Новгород, , 13:21 — REGNUM Избранный мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин намерен провести «аудит по кадрам» в администрации города.

«Безусловно, нужны люди, которые должны будут работать не по инерции, а с неким опережением. Нам необходимо прорывное движение вперёд для того, чтобы не оставаться на тех позициях, которые мы сейчас занимаем. Надо лучшие позиции занимать!» — заявил Бусурин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Бусурин был избран мэром Великого Новгорода на заседании городской думы 22 ноября из четырёх кандидатов по итогам конкурсного отбора — за него отдали голоса 21 депутат из 30. Новый глава города вступит в должность 3 декабря 2018 года. До тех пор действующим мэром города остаётся Юрий Бобрышев.

Напомним, что Бобрышев накануне своего ухода с должности произвёл ряд кадровых назначений в мэрии.

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