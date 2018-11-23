Председатель омской энергетической комиссии ушёл в отставку

Омск, , 13:19 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков принял отставку Владимира Тараненко с поста председателя Региональной энергетической комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в областном правительстве.

Соответствующее распоряжение Бурков подписал 23 ноября. Уточняется, что Тараненко уволился по собственному желанию. Кто станет и. о. председателя, не уточняется.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 2015 по май 2017 года Региональной энергетической комиссией Омской области руководил Олег Голубев. После его ухода «по собственному желанию в связи с переходом на новую работу» РЭК возглавил Владимир Тараненко.

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Владимир Тараненко родился 3 февраля 1976 года в р.п. Таврическое Омской области. Образование — высшее. Пришёл работать в РЭК Омской области в 2002 году.

Региональная энергетическая комиссия Омской области занимается установлением подлежащих государственному регулированию цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги.