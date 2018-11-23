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Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе

Политика

Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений

Москва, 23 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Россия призвала специальную мониторинговую миссию (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилить наблюдательную активность в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Призываем миссию усилить наблюдательную активность вдоль линии соприкосновения», — цитирует Лукашевича пресс-служба МИД РФ.

По его словам, востребован новый тематический отчет о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку с 16 сентября прошлого года (дата публикации прошлого тематического отчета) накопилось много фактов обстрелов жилых районов Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, за две недели, с 29 октября по 11 ноября, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе свыше 18 тыс. нарушений режима перемирия.

Отметим, что украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из запрещённых Минскими соглашениями вооружением.

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МИД России
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