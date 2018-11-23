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Польша поставит Украине 23,5 тыс. мин: в ДНР ожидают усиления обстрелов

Политика

Боеприпасы уже в ближайшее время должны поступить на вооружение украинских силовиков

Донецк, 23 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  Обстрелы со стороны украинских силовиков в прифронтовых территориях посёлков в Донецкой Народной Республики на мариупольском направлении в ближайшее время могут усилиться. Об этом на брифинге 23 ноября заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Такие опасения не беспочвенны. Как добавил Басурин, по данным, полученным из генерального штаба Украины, 15 ноября польская компания направила в адрес Украины 23,5 тыс. мин для 60-мм миномётов. В подразделения украинских силовиков в Донбассе эти боеприпасы должны поступить уже в ближайшее время.

«В этой связи мы ожидаем усиления миномётных […], в том числе, с применением западных образцов вооружения», — заявил Басурин, добавив, что это будет демонстрировать «прямое участие иностранного государства во внутреннем конфликте Украины против населения Донбасса».

Официальный представитель Народной мили также напомнил, что в 2017 году Польша поставила для нужд ВСУ 50 единиц 60-мм миномётов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 ноября в Донецкой Народной Республике было зафиксировано 19 случаев нарушения режима прекращения огня. ВСУ выпустили в общей сложности 134 единиц боеприпасов.

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Война в Донбассе
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