«Санкции заточены под американскую модель»: Чем опасно отключение от SWIFT?

Москва, , 13:12 — REGNUM Благодаря более тесным связям с Евросоюзом, вероятность отключения от SWIFT для России гораздо ниже, чем для Ирана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, комментируя возможность отключения России от международной межбанковской системы вслед за Ираном.

«Возможность такая есть, хотя сильно меньше, чем с Ираном, поскольку торговые связи у нас большие, а SWIFT ведь нужен не только нам, но и тем, кто с нами сотрудничает, с нами торгует», — заявил Журавлёв.

Преимущества от системы в том, что SWIFT позволяет работать быстрее, и главное, «можно использовать международные системы платежей и переводов для того, чтобы черпать деньги».

«SWIFT — это канал орошения от большого мирового озера денег до наших полей. Этот канал нам, если что, перекроют. Это сделает деньги в стране дороже, хотя не думают, что кардинально. Это будет важно для банков, это будет важно для бизнеса. Не знаю, насколько это ударит сразу по людям. Дальше будет вопрос, как бизнес и банки будут минимизировать потери. В очередной раз за счёт населения? Тогда это будет удар по людям. Или они попытаются как-то решить эти проблемы сами», — пояснил политолог.

Однако то, что удар будет «смертельным», крайне маловероятно, считает Журавлёв.

«У бедных людей денег как не было, так и нет. Если у нас значительная часть населения покупает только продовольствие, всё равно будет не очень хорошо… но всё же эти западные санкции настроены, прежде всего, на модель США. Если Америку вывести из этого мирового финансового института, она рухнет. А Россия, как и Иран, имеет основную часть экономической деятельности, не имеющую к финансам отношения. Нам будет плохо, но мы не умрём», — заключил эксперт.