Членство Украины в НАТО и ЕС назвали морковкой для Порошенко

Москва, , 13:05 — REGNUM Закрепление в Конституции Украины курса на вступление в Евросоюз и НАТО, которое накануне в первом чтении поддержала Верховная рада, «не приблизит евроатлантическую мечту Петра Порошенко». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Одно лишь становится очевидным — Украина собственноручно отказывается от суверенитета и национальной идентичности, перекраивая конституцию страны, как дешевую тряпку, чтобы доказать преданность Брюссельским и Вашингтонским патронам», заявил Железняк.

Он также обратил внимание на то, что при этом европейские чиновники не спешат с принятием в свои ряды «такого неадекватного и вороватого партнера как Киев, поскольку нынешний украинский режим нужен Западу только в качестве антироссийского провокатора, потребителя разного неликвида и поставщика дешёвой рабочей силы».

"Именно поэтому ни о каком вступлении в ЕС и НАТО говорить не приходится. Членство в НАТО и ЕС — это морковка для Порошенко, за которой он готов ползти, предавая украинский народ и разоряя страну», — указал парламентарий.