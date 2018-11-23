Спикер парламента Монголии отказал парламенту и не уйдет в отставку

Улан-Батор, , 13:01 — REGNUM Спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Миеэгомбын Энхболд ответил депутатам, потребовавшим накануне его отставки.

«В п.1, ст. 26 Конституции Монголии сказано: «…член Великого государственного хурала обладает правом законодательной инициативы «, а в п.4 ст.43 — «если не менее одной четверти всех членов Великого государственного хурала официально поставят вопрос об отставке правительства, тогда Великий государственный хурал обсуждает данный вопрос и принимает решение». В соответствии с этим, в рамках законного права и как депутат Великого государственного хурала, я подписал письмо №12 989 от 19 ноября 2018 года об отставке премьер-министра Монголии. Спикеры Великого государственного хурала всегда лично принимали решения и по законам, которые сами инициировали, и по другим проектам решений Великого государственного хурала. По закону спикеру не запрещено принимать законы, которые были инициированы им самим. Пункт 3 закона о предупреждении нарушения интересов, о котором вы говорили в письме, не является обоснованием для ограничения полномочия спикера Великого государственного хурала. Я данный пункт не нарушал», — отметил в своем заявлении спикер парламента Миегомбын Энхболд.

Также он добавил, что по закону о Великом государственном Хурале, депутатам запрещено отказываться от участия в сессии или покидать зал заседания по другим причинам, кроме обсуждения вопроса, который явно нарушил Конституцию Монголии, или сопротивления, направленного на внесение дополнений и изменений в Конституцию Монголии. Спикер призвал всех депутатов прибыть в парламент для участия в сессиях в указанное время.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября половина депутатов парламента Монголии отказалась участвовать в объединенной сессии и потребовала добровольной отставки спикера парламента Миегомбын Энхболда. Подписанты обвинили спикера в том, что спикер сам подписал письмо об отставке правительства от 19 ноября, сам принял это письмо к рассмотрению и сам собирается обсуждать этот вопрос. Это действие, по их мнению, нарушает закон о предупреждении нарушения интересов. И депутаты заявили, что они не будут участвовать в объединенной сессии до устранения этого нарушения и освобождения спикера от должности.

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