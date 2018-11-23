Госдума в декабре обсудит наказание за непредотвращение конфликта интересов

Москва, , 12:59 — REGNUM Госдума в декабре рассмотрит законопроект об ответственности депутатов и сенаторов за непредотвращение конфликта интересов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщила глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

«Мы планируем в декабре вынести (законопроект) в первом чтении», — сказала Савастьянова.

Внесенный накануне законопроект предполагает санкции парламентариям вплоть до снятия с руководящих должностей в Совфеде и Госдуме.

«Мы исходили как раз, с одной стороны, из-за особенностей формирования Совета Федерации и Государственной думы, избранность, и представительских функций, статус. А второе — в части исполнения полномочий депутатами и сенаторами, здесь много, конечно, категорий оценочных. Что имеется в виду? К примеру, к депутату может обратиться и знакомый, и родственник по неисполнению конкретного закона. Закон не исполняется и его нарушение независимо от того, кто является обратившийся — родственник, не родственник, закон должен исполняться. Может быть здесь конфликт интересов? При желании можно в этом усмотреть», — указала она.

В этой связи в проекте закона устанавливается, что случае наступления не только конфликта интересов, но и возможного конфликта интересов депутат (сенатор) обязан проинформировать профильную комиссию и обязан предпринять все меры для того, чтобы конфликт не наступал, указала одна из авторов инициативы.

«Но ситуации могут быть разные, и если такие ситуации наступают соответствующая комиссия в каждом из институтов — в Совете Федерации и Государственной думы уже будет рассматривать, и, исходя уже из конкретной ситуации, и что на самом деле произошло, будет определяться в мере ответственности», — пояснила она.

Поправки в закон «О статусе членов Совета Федерации и статусе депутатов Государственной думы» были разработаны по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018−2020 годы, утвержденного указом президента РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламентариев ждут санкции за неуведомление о конфликте интересов