Киев, , 12:57 — REGNUM Украина может получить конституцию, противоречащую декларации о государственном суверенитете, заявила политический эксперт Елена Дьяченко 23 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Если Верховная рада одобрит во втором чтении изменения основного закона, касающиеся вступления страны в ЕС и НАТО, это породит правовую коллизию в основополагающих документах страны, считает эксперт.

«Внешнеполитический вектор Украины описывает 18-я статья конституции. Туда надо было вносить изменения о НАТО и других местах, куда хотелось бы вступить. Но изменения в содержащий эту статью первый раздел Конституции, должны быть подтверждены всеукраинским референдумом. Но закона о всеукраинском референдуме сейчас нет. И подтверждать президентские изменения, которые поддерживает около 40% граждан Украины, на нем не хочется — риск получить те же 40% и провалить их очень высок. Поэтому изменения о внешнеполитическом векторе страны вносятся в преамбулу, где по логике, содержатся цели принятия основного закона», — рассказала Дьяченко.

Эксперт отметила, что положение о нейтралитете Украины содержится в декларации о государственном суверенитете, на которой основана конституция Украины. Таким образом, после принятия поправки о стремлении в НАТО, конституция государства вступит в противоречие с декларацией о суверенитете.

Дьяченко отметила, что несмотря на прямой запрет, украинские власти хотят разместить на территории страны иноземные войска, прикрываясь договорами аренды.

«Все 300 [депутатов], кто проголосует на следующей сессии за эти изменения — будут нести полную ответственность за все, что будет происходить в стране после обострения отношений России с НАТО», — подытожила эксперт.

Напомним, 22 ноября конституционный суд Украины одобрил законопроект о закреплении в основном законе страны курса на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Изменения были приняты Верховной радой в первом чтении.

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Отметим, вопиющими нарушениями конституции Украины было незаконное свержение президента Виктора Януковича, а также использование ВСУ против граждан Украины в Донбассе, начиная с 2014 года.

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