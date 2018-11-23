«Депутаты, принявшие бюджет — похоронная бригада Украины» — эксперт

Киев, , 12:42 — REGNUM Утром 23 ноября депутаты Верховной Рады приняли государственный бюджет Украины на 2019 год. Законопроект №9000 во втором чтении поддержали 240 депутатов. Эксперты и политики по-разному оценивают качество принятого документа.

В частности, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Константин Павлов назвал госбюджет на 2019 год «позорным экспериментом над народом Украины».

«Депутаты, поддерживающие принятие предложенного правительством проекта Государственного бюджета, — это похоронная бригада украинского государства… Именно эти люди являются похоронной бригадой государства Украина. Именно эти люди делают всё, чтобы украинцы не доживали до пенсии. Они делают всё, чтобы молодежь бежала за границу, чтобы наши дети росли обслугой сельхозугодий Европы», — сказал Павлов.

При этом политолог Николай Давыдюк отметил, что «эта бюджетная ночь не стала Варфоломеевской, хотя после нее пришла «черная пятница».

«Как документ бюджет нужен… Тем более, что в нем есть добавки и к пенсии, и к минималке, и для образования, и для обороны. Было бы неудобно не голосовать за него. В кулуарах бегали депутатские группы. Одни договаривались, другие обижались», — рассказал Давыдюк 23 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что в бюджете на 2019 год заложены средства на погашение кредитов Международного валютного фонда, которые в 2008 году брало правительство Юлии Тимошенко.

«Важно, что бюджет был принят не в последнюю ночь декабря. Эта традиция у нас была установлена в последние 10 лет. Принятие бюджета — это сигнал международным инвесторам и МВФ, которые также имеют отношение к нашему бюджету и в позитиве, и в негативе. Это пиковый год выплат долгов, которые были взяты в 2008 году. В свое время лидер Батькивщины взяла наибольший объем кредитов, а сегодня она не хочет голосовать за бюджет, потому что он ей не нравится. О том, что этот бюджет гасит кредиты, которые она лично брала, об этом никто не вспоминает», — сказал Давыдюк.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 миллиарда гривен (638 млн долл). При этом дефицит госбюджетазапланирован на уровне 89,9 миллиарда гривен (3,240 млрд долл). Доходы госбюджета на 2019 год запланированы в сумме 1,026 триллиона гривен (36,986 млрд долл), в том числе доходы общего фонда — 928,5 миллиарда гривен (33,471 млрд долл) и доходы специального фонда — 97,6 миллиарда гривен (3,518 млрд долл).

Расходы госбюджета на 2019 год установлены в сумме 1,112 триллиона гривен (40,086 млрд долл). На оборону и безопасность заложено почти 212 миллиардов гривен (7,642 млрд долл). Из них почти 112 миллиардов гривен (4,037 млрд долл) будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен (1,088 млрд долл) — на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен (64,8 млн долл) — на жилье для военных. На выплаты пенсий в следующем году предусмотрено 167,5 миллиарда гривен (6,038 млрд долл), на здравоохранение — 95,7 миллиарда гривен (3,449 млрд долл), на образование — почти 127 миллиардов гривен (4,578 млрд долл).

Кроме того, в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (15,376 млрд долл) пойдет на погашение долгов. При этом рост внутреннего валового продукта составит 3%, а инфляция — 7,4%.