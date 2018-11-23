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Национальная ассамблея Франции проголосовала за реформу о разводе

Политика

Реформа предусматривает устранение обязательного примирительного слушания

Национальная ассамблея Франции проголосовала за реформу о разводе
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Супруги разводятся

Париж, 23 ноября 2018, 12:55 — REGNUM  Национальная ассамблея Франции проголосовала за реформу о разводе, которая должна привести к тому, что сама процедура станет «проще» и «быстрее», сообщает Le Figaro.

Статья проекта реформы предусматривает, в частности, устранение обязательного примирительного слушания до окончательного официального оформления развода. Эту процедуру сочли длительной, сложной и неэффективной.

Защитник принятия реформы Стефан Мазар заявила, что многие люди жалуются на нынешнюю процедуру развода, которая, по их словам, занимает много времени.

«Это жизнь людей, и я думаю, мы успокоим их, если упростим эту деликатную для них процедуру, отметив, что в ряде случаев, например, когда в семье есть маленькие дети, дополнительное слушание сохранится», — заявила депутат Стефан Мазар от партии «Вперед, Республика!».

При этом депутаты правых и левых фракций выступили против устранения обязательного примирительного слушания, объяснив свою позицию тем, что этот «буферный период» необходим для сохранения семьи.

Напомним, во Франции регистрируют около 123 тыс. разводов в год. Более половины из них происходят по обоюдному согласию.

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Политическая жизнь Франции
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