«Самопомощь» призвала Киев создать военный альянс с Восточной Европой

Киев, , 12:38 — REGNUM Украинский депутат, глава фракции «Самопомич» Олег Березюк призвал Киев инициировать создание военно-политического альянса с Польшей, странами Прибалтики и Венгрией. Об этом Березюк заявил, выступая с трибуны Рады.

«Украина зайдет в НАТО, когда правительством, президентом и парламентом будет создана четкая структура вертикали управления украинским войском на основе уважения к украинскому солдату, уважения от командира, уважения парламентом и правительством деньгами… После построения мощных военных баз на линии столкновения, как залог того, что украинские воины не будут гибнуть, что украинская территория будет защищена. Строительство мощного военно-политического альянса, возможно, двустороннего, с государствами Восточной Европы — Польшей, Прибалтикой, Венгрией. Строительство мощной украинской экономики, которая будет работать на нужды государства и обороны», — сказал Березюк.

Он напомнил, что Украина не станет членом НАТО, если Рада только пропишет в Конституции курс страны в НАТО и ЕС.

«Действующая власть любит мышиную возню и ширмы. Как бы это не было приятно, что в украинской Конституции будет написано, что Украина движется в НАТО и ЕС. От предложения в украинской Конституции она туда не зайдет», — добавил Березюк.

Депутат также обвинил власти в обворовывании армии и экономики.

«Что сегодня делают правительство и президент? Сегодня происходит тотальное воровство, пример тому сегодняшнее голосование за Бюджетный кодекс. Голосование за бюджет показывает, что идет грабеж экономики, а это значит грабеж украинского войска, снижение уважения к украинскому солдату и украинской армии. НАТО строится деньгами, уважением и высоким патриотизмом украинской власти, а не олигархией, которая обворовывает украинский бюджет, а значит и украинскую армию», — подытожил Березюк.

Напомним, 22 ноября Конституционный суд дал положительное заключение по проекту закона №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и в Организации Североатлантического договора. Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проект закона № 9037 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)». 21 сентября Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный Суд президентский законопроект о внесении изменений к Конституции относительно закрепления курса Украины на вступление в НАТО и ЕС.