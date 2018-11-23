Если отключат от SWIFT: «Российский аналог в мировом контексте неактуален»

Москва, , 12:36 — REGNUM Отключение России от системы SWIFT крайне маловероятно и всерьёз пока в западных политических кругах не обсуждается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, комментируя возможность отключения России от международной межбанковской системы вслед за Ираном.

«Я считал и считаю отключение от SWIFT маловероятным. Это больше своего рода страшилка, которая искусственно подогревается внутри страны. Не столько даже эта тема обсуждает за рубежом, в тех странах, что наложили на нас санкции. Эта тема, естественно, звучала, но я бы не сказал, что это выглядело как реальный план действий. Скорее как рассмотрение крайних вариантов», — заявил Калачев.

По его мнению, для Евросоюза такой сценарий развития событий нежелателен, и всерьёз такие вопросы, по крайней мере в публичном поле, на Западе не рассматриваются. Чего не сказать о самой России: как оппозиция, так и сторонники российской власти спекулируют на эту тему, чтобы поставить акцент, соответственно, либо на слабости государства, либо на чрезвычайных угрозах, исходящих со стороны Запада.

«Формы воздействий на Россию будут иными. Например, Трамп недавно говорил в связи с Саудовской Аравией о снижении цен на нефть. Отключение от SWIFT — уже радикальный вариант», — отметил политолог.

Это, однако, не значит, что России не следует готовиться к такому развитию событий.

«С учётом отношений наших с европейских странами, я думаю, что Евросоюз бы не пошёл на поводу у США. Но запасной вариант всегда должен быть», — добавил он.

Комментируя же готовность России к такому повороту, политолог напомнил, что в настоящее время ведутся работы по созданию российского аналога SWIFT под руководством Банка России.

«Там появился первый зарубежный участник — один из белорусских банков, правда, принадлежащий российским структурам. Эту систему запустили в 2014 году, когда опасения были на максимуме, но прошло четыре года, и клиентская база иностранных участников там не сильно расширилась. Не очень российская система в мировом контексте актуальна. Но дальнейшие проекты в этом направлении вполне возможны», — указал Калачев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что отключение Ирана от международной межбанковской системы SWIFT вызывает сожаление у Москвы.