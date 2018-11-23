Глава Переславля о своей судимости: Я был не мошенником, а жертвой

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:24 — REGNUM Кандидат на пост главы городского округа Переславля-Залесского Ярославской области и действующий и.о. главы города Валерий Астраханцев считает себя невиновным в преступлении, за которое был осужден в 1998 году. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Астраханцев был судим по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Судимость погашена в 2002 году.

По версии политика, он стал жертвой мошенников, специализирующихся на недвижимости.

«В 1996 году купил квартиру в Москве, продав свою старую квартиру в Подмосковье. Как оказалось, что я купил эту квартиру у мошенников. Она должна была потом отходить государству. Мое дело два раза закрывали в ходе следствия, в связи с тем, что не было состава преступления. Я был потерпевшей стороной в этом вопросе. Однако, как я понимаю, была цель — конфисковать эту квартиру в пользу государства, и там все было нацелено на это. Я был осужден и еще штраф мне присудили. А реальных виновных так и не нашли», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Переславля Валерий Астраханцев.

Суд посчитал, что бывший в то время безработным Валерий Астраханцев являлся сам участником группы квартирных мошенников, и жилье ему досталось нечестным путем. Астраханцеву дали 4 года условно с конфискацией квартиры и штраф в размере 6 тысяч рублей — в те годы это было около тысячи долларов.

«Мне говорили «подай на обжалование», но это были трудные времена, а 1998 год пошел еще круче. Было уже не до этого, я отказался», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Астраханцев.

В 2000 году, в связи с 55-летием Победы, Астраханцев был амнистирован. Как говорит он сам, информацию о своей судимости он не скрывает и указывает во всех необходимых документах. По его словам, из этой истории он вынес определённый жизненный опыт, пусть и негативный.

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