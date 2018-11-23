Москва, , 12:19 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко вновь поет песни о будущем вступлении остатков Украины в НАТО и ЕС. Задача действительно непростая и очень «амбициозная». Если не сказать, что невыполнимая, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее Порошенко в ходе выступления в Верховной раде заявил, что задача вступления Украины в Североатлантический альянс является очень амбициозной и непростой, поэтому будет некорректно называть точные сроки ее реализации. Также Порошенко напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно переходят на стандарты НАТО.

«Зачем режиму Порошенко членство в НАТО и ЕС, понятно: во-первых, чтобы обеспечить себе безнаказанность; во-вторых, чтобы Запад точно никуда не мог увильнуть от необходимости вытаскивать Украину из той социально-экономической ямы, в которую повергла её политика того же режима Порошенко.

Может быть, усилия украинских дипломатов и не противоречат это задаче. Но тот неонацистский шабаш, который царит во «всей стране», точно не приближает Киев к этой цели. Поэтому и говорить о конкретных сроках, как хорошо понимает Порошенко, «не приходится». Сколько ни фиксируй этот курс в Конституции или где-то там ещё.

И именно по этой причине заниматься рассуждениями о том, «аннексировала» бы Россия Крым или не «аннексировала», «вторглась» бы она в Донбасс или не «вторглась», если бы Украина была членом НАТО, — пустое. НАТО — это враждебная нашей стране международная организация, организация агрессивная, но такого, что происходило на Украине в 2014 году и происходит с тех пор, нигде на территории альянса не происходит.

НАТО «соблюдает приличия», а Украина как один из инструментов его антироссийской политики нужна Западу именно в своём нынешнем виде.

Да и того, чтобы Украина рассталась с Россией «окончательно и бесповоротно», тоже ни Западу, ни самому Киеву не нужно. Ну, расстанутся, а из чьей «трубы» себе на икру, а народу на сухари высасывать будут? Того, что готовы дать США и ЕС, точно не хватит.

Поэтому, сколько ни называй членство в НАТО и ЕС халвой, какой статус этим установкам ни придавай, а своё собственное качество этим не поменяешь. Заигрались, и слаще не будет — даже во рту».

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