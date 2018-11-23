«Росатом» выполнил свои обязательства по гособоронзаказу — Борисов

Москва, , 12:15 — REGNUM «Росатом» в очередной раз в полном объёме выполнил свои обязательства по гособоронзаказу. Об этом 23 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Совете Федерации.

«Госкорпорация «Росатом» (добилась) стопроцентного исполнения своих обязательств», — заявил Борисов.

В частности, речь идёт о гособоронзаказе по ядерному оружейному комплексу, а также в сфере неядерных вооружений. По его словам, «Росатом» поддерживает высокий уровень работы из года в год, при этом удалось добиться больших успехов и всей оборонной отрасли в целом — на протяжении последних лет уровень выполнение задач предприятиями стабильно составляет 97−98%.