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Пекин: переговоры США с КНР должны быть взаимовыгодны и равноправны

Политика

Ранее Трамп заявил, что он надеется на заключения соглашения во время саммита в Аргентине

Пекин: переговоры США с КНР должны быть взаимовыгодны и равноправны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 23 ноября 2018, 12:11 — REGNUM  Торговые переговоры между США и КНР должны носить равноправный и взаимовыгодный характер, заявил 23 ноября вице-министр по вопросам торговли Ван Шоувэнь, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением китайский чиновник выступил, после того как президент США Дональд Трамп высказал надежду на то, что он сможет заключить соглашение с Китаем во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем в Аргентине.

«На сегодняшний день глобальная торговля оказывается в довольно сложной ситуации, страны все активнее ведут одностороннюю политику и прибегают к протекционизму, из-за чего глобальное экономическое развитие сталкивается с большим число значительных неопределенностей», — отметил Ван.

«Мы надеемся, что саммит сможет поспособствовать укреплению консенсуса с обеих сторон в плане поддержания многосторонности», — добавил он.

Напомним, Вашингтон стремится получить более широкий доступ к китайским рынкам для своих компаний, а также обеспечить более надежную защиту своей интеллектуальной собственности. США также требуют у КНР урезать субсидии своей промышленности и сократить торговый дефицит в размере $375 млрд.

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Торговые войны США
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