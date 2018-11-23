В МОД РФ прокомментировали новые «доказательства» по Солсбери

Рим, , 12:10 — REGNUM Британские власти, публикуя новые «доказательства» причастности российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту в Солсбери, пытаются отвлечь внимание своих граждан от состояния дел с Brexit и от предстоящей отставки правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», — написала дипломат.

По словам Захаровой, ей пришлось ознакомиться с «новыми свидетельствами неизвестно чего», предоставленными мировой общественности «подставной конторой» Bellingcat.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября полиция Лондона опубликовала три видеозаписи, где по минутам отслежены передвижения «граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова» в Солсбери.

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