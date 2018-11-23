Пятница, 23 Ноября 2018 года
12:28:29 МСК

В МОД РФ прокомментировали новые «доказательства» по Солсбери

Политика

По словам Захаровой, ей пришлось ознакомиться с «новыми свидетельствами неизвестно чего», предоставленными мировой общественности «подставной конторой» Bellingcat

В МОД РФ прокомментировали новые «доказательства» по Солсбери
Оноре Домье. Я так убедительно представил вину противной стороны, что нам теперь не хватает только доказательства (фрагмент). 1840

Рим, 23 ноября 2018, 12:10 — REGNUM  Британские власти, публикуя новые «доказательства» причастности российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова к инциденту в Солсбери, пытаются отвлечь внимание своих граждан от состояния дел с Brexit и от предстоящей отставки правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом в своем Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я утверждаю — да, вот так примитивно правительство госпожи Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки», — написала дипломат.

По словам Захаровой, ей пришлось ознакомиться с «новыми свидетельствами неизвестно чего», предоставленными мировой общественности «подставной конторой» Bellingcat.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября полиция Лондона опубликовала три видеозаписи, где по минутам отслежены передвижения «граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова» в Солсбери.

Читайте также: Скотленд-Ярд обнародовал запись передвижений Петрова и Боширова в Солсбери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить