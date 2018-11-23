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Адвокат Ассанжа опасается решения о смене посла Эквадора в Лондоне

Политика

Смена посла направлена на прекращение убежища для Ассанжа, считает его адвокат

Кито, 23 ноября 2018, 12:10 — REGNUM  Смена посла Эквадора в Лондоне может повлечь отказ от предоставления убежища Джулиану Ассанжу, заявил адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа.

«Это смещение с должности может вписаться в политику, направленную на прекращение убежища для Джулиана Ассанжа», — цитирует РИА Новости Поведу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Эквадора Ленин Морено собирается сменить посла в Великобритании, где в здании посольства проживает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Соединенные Штаты предъявили обвинения укрывающемуся в посольстве Эквадора в Лондоне Джулиану Ассанжу, что, по мнению американских властей, может ускорить процесс его экстрадиции в США.

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