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Вице-президент Индонезии: иностранные компании должны соблюдать законы

Политика

Из 54 иностранных компаний 25 были исключены из списка отраслей, регулирующихся правительственными постановлениями

Джакарта, 23 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что не все иностранные компании смогут напрямую выйти на индонезийский рынок, сообщает Antaranews.

«Иностранные компании в Индонезии должны соблюдать ее законы», — отметил вице-президент.

Юсуф Калла добавил, что расходы десятка малых иностранных предприятий регулируются правительственными постановлениями.

Сообщается, что правительство приняло решение минимизировать список иностранных компаний, попадающих под это регулирование, чтобы облегчить приток инвестиций в страну.

Из 54 иностранных компаний 25 были исключены из списка отраслей, регулирующихся правительственными постановлениями, что позволило им полностью владеть своим капиталом. Эти компании относятся к таким отраслям, как строительство, бурение нефтяных и газовых месторождений в море, интернет и телефонная связь, фармацевтика.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкие промышленные предприятия и корпорации хотят научиться у Индонезии быть более ориентированными на потребителя.

Подробности: Компании ФРГ хотят научиться у Индонезии ориентироваться на потребителя

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Внутренняя политика Индонезии
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