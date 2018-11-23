К концу 2017 года в Германии насчитывалось 1,7 млн просителей убежища — СМИ

Берлин, , 12:15 — REGNUM К концу 2017 года в Германии находились 1,7 млн человек, просящих убежища. Это на 5% больше, чем годом ранее, передает канал N-TV 23 ноября.

Согласно данным Федерального статистического управления Германии, 53% ожидающих убежища в 2017 году были зарегистрированы еще в 2015 и 2016 годах. Также к концу прошлого года в стране находились 349 тыс. человек, для которых решения о предоставлении убежища еще не вступили в силу. Это на 226 тыс. меньше, чем в 2016 году.

Доля людей с неопределенным статусом среди всех просителей убежища снизилась с 36% до 21%. При этом данные Федерального статистического управления отличаются от данных Федеральной службы по вопросам миграции (Bamf). Напомним, по данным на 2017 год, всё население Германии составляет 82,7 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре немецкое издание Zeit написало, что власти Германии, в том числе канцлер Ангела Меркель, пользуются устаревшими данными от 2015 года о числе мусульман в стране. Настоящее их число подсчитать невозможно.

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