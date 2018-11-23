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Заказ на строительство ледоколов для освоения Арктики расширят — Борисов

Политика

Сегодня на Балтийском заводе ведется строительство трех ледоколов

Заказ на строительство ледоколов для освоения Арктики расширят — Борисов
Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия
Во льдах

Москва, 23 ноября 2018, 11:58 — REGNUM  Заказ на строительство ледоколов для Арктического региона будет расширен. Об этом 23 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Совете Федерации.

«Сегодня на Балтийском заводе ведётся строительство трех ледоколов мощностью 60 МВт. Скоро этот заказ будет расширен до пяти», — заявил Борисов.

Помимо прочего, завод «Звезда» займётся производством нового ледокола «Лидер» — всего планируется выпустить три таких судна, добавил он.

Вице-премьер напомнил, что ледокольный флот формируется для выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по освоению Арктического региона.

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Развитие российской Арктики
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