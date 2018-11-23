Заказ на строительство ледоколов для освоения Арктики расширят — Борисов

Москва, , 11:58 — REGNUM Заказ на строительство ледоколов для Арктического региона будет расширен. Об этом 23 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Совете Федерации.

«Сегодня на Балтийском заводе ведётся строительство трех ледоколов мощностью 60 МВт. Скоро этот заказ будет расширен до пяти», — заявил Борисов.

Помимо прочего, завод «Звезда» займётся производством нового ледокола «Лидер» — всего планируется выпустить три таких судна, добавил он.

Вице-премьер напомнил, что ледокольный флот формируется для выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по освоению Арктического региона.